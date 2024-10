Rinascita del circolo Dem: "Nuova energia collettiva"

Il Pd guarda al futuro. E ha registrato il successo di partecipazione alla cena sociale del circolo Dem di Terricciola del con la quale è stata celebrata la ricostituzione del partito sul territorio.

Ci hanno onorato della presenza – spiega un a nota – Mauro Bacci, responsabile organizzazione della segreteria provinciale e i consiglieri regionali Alessandra Nardini, Antonio Mazzeo e Andrea Pieroni che "hanno dato il loro saluto e il loro pieno sostegno". Un evento che arriva a pochi mesi dalle elezioni comunali che hanno visto il passaggio del testimone al sindaco Matteo Arcenni di centrodestra che ha battuto Mirko Bini, sindaco uscente in cerca del secondo mandato, che correva con la coalizione di centrosinistra Unione Democratica. Un risultato che ha spinto il Pd a rinnovarsi e a rilanciarsi.

"Questo evento – dice Alessandro Guerrini del circolo Enrico Berlinguer – rappresenta un importante momento di incontro e un importante e rinnovato inizio per la comunità, non solo per l’aver condiviso una serata di convivialità, ma soprattutto perché abbiamo festeggiato la riappropriazione di uno spazio politico che per troppo tempo è rimasto privo di riferimenti territoriali. La serata è stata un’occasione per rinsaldare i legami, scambiare idee e rinnovare l’entusiasmo politico".

"La rinascita Partito Democratico a Terricciola come Circolo Enrico Berlinguer – conclude Guerrini – è frutto di una ritrovata energia collettiva e di uno scatto d’orgoglio di una comunità che crede ancora nella politica come risorsa, come strumento di cambiamento e miglioramento, e non come un problema da subire passivamente. Una comunità che crede che la politica sia lo strumento per occuparsi dei problemi di tutti; che sia lo strumento attraverso tutti possiamo fare progressi per una vita migliore fatta di migliori condizioni di vita, solidarietà e sussidiarietà sociale"- "Anche se la strada non sarà semplice – conclude – , il Pd a Terricciola oggi c’è e si riparte da qui, si riparte da oggi".