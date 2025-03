Rinasce l’associazione di Andrea Lanini. Eventi in sua memoria

L’Associazione Toscana Musica rinasce. L’associazione creata da Andrea Lanini e che per alcuni anni aveva accompagnato la sua attività di musicista vuole tornare in attività. E vorrebbe farlo a due anni dalla prematura scomparsa di Andrea, venuto a mancare ad appena 50 anni la mattina dell’8 marzo del 2023 in seguito ad un incidente stradale. Lo farà per volontà di Vanessa Fiore, la compagna di Andrea, e dei suoi compagni di liceo. L’obiettivo è quello di realizzare eventi legati alla musica e alla cultura, due punti fermi nella vita e nelle passioni di Andrea, arrivare perfino ad istituire una borsa di studio sempre legata al momento della musica. Momenti, dicono in coro i suoi ex compagni, che possano in qualche modo permetterci di stare insieme e mantenere vivo il ricordo di Andrea e di tutto il bello che con il suo carattere, la sua personalità, la sua gentilezza, la sua simpatia ci ha regalato. Sono anche aperte le iscrizioni per chi avesse voglia di entrare a far parte dell’associazione per portare le idee e la passione per la musica e la letteratura, due ambiti ai quali Andrea era molto legato. Per le iscrizioni scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 338 1573398.

Giuseppe Pino