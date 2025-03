Rimossa la frana su via de’ Mangiadori. La strada è stata riaperta al traffico

E’ stato rimosso il terreno franato. Ora la via de’ Magiadori è di nuovo aperta al traffico pedonale e veicolare. Si tratta infatti di un’arteria importante per la viabilità del centro storico, perché "serve" la zona ospedale. La strada venne chiusa il 14 febbraio scorso, quando le intense piogge provocarono la caduta di un terrazzo su un giardino sottostante, di un appartamento privato ubicato in via Rondoni, i cui massi di ricaduta invasero poi la carreggiata, danneggiando almeno tre auto in sosta. Per ragioni di sicurezza, quella sera, quattro le famiglie non poterono far rientro in casa, valutando significativo il danno riportato alla struttura che comprende appunto quattro appartamenti. La parte privata, dopo l’ordinanza del sindaco, ha provveduto agli studi sulla sicurezza e alla rimozione del materiale caduto.