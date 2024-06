"Rigenerazione urbana una nuova piazza e riforestazione"

1) Un Comune ancora più verde, attraverso interventi di riforestazione urbana, dotato di attrezzature sportive all’avanguardia, di scuole ecosostenibili con laboratori, mense e spazi dedicati all’incontro ed alle iniziative culturali. Sarà inoltre fruibile una rete di piste ciclopedonali già in parte realizzate, e/o in via di completamento e/o già finanziate come la pista Fornacette-Pardossi. Il capoluogo e l’attuale pista che va da Oltrarno a Pontedera saranno collegati in assoluta sicurezza da un passaggio pedonale ed una pista ciclabile sopra il rinnovato ponte sull’Arno di via Giovanni XXXIII. Il centro storico di Calcinaia sarà interessato da un ampio progetto di rigenerazione urbana che riguarderà anche la golena d’Arno.

2) Fornacette, dopo l’approvazione del Poc potrà sviluppare un progetto di rigenerazione urbana attraverso la creazione di una piazza al posto di una ampia parte dell’immobile che ospita l’attuale Casa del Popolo e la Coop. La piazza sarà collegata con l’area verde del Museo della bicicletta e, attraverso l’attivazione dell’istituto della perequazione urbanistica, potrà nascere un’area commerciale e direzionale nello spazio dell’ex distributore Esso. I nuovi impianti del tennis e del palazzetto dello sport diventeranno motore attrattivo per il turismo sportivo. La realizzazione della ciclabile di 6 km che attraversa il paese collegando Cascina con Pontedera sarà a sua volta motore di turismo sostenibile. E poi prevediamo di creare una comunità energetica da fonti rinnovabili.

3) La nostra massima urgenza in questi ambiti è completare le strutture che abbiamo già realizzato come la scuola primaria e dell’infanzia di Calcinaia e la parte esterna del Palazzetto dello sport di Fornacette con collegamento con la primaria adiacente. Potranno poi essere messi in campo i doverosi interventi di manutenzione straordinaria di cui necessitano le attrezzature sportive e scolastiche già esistenti. Il nostro Comune, grazie alle amministrazioni di cui io ho fatto parte, può vantare già oggi edifici scolastici e attrezzature sportive all’avanguardia.

4) Dalla rigenerazione urbana del centro di Calcinaia, alla pista ciclopedonale Lucca-Pontedera (Greenway) fino alla realizzazione della pista Fornacette-Pardossi, credo però che, visto il cambiamento climatico che stiamo vivendo, il progetto da portare avanti con forza e determinazione presso la Regione e la Protezione Civile, sia il Diversivo di Oltrarno suddiviso nei due rami detti di Monte e di Valle per lo smaltimento delle acque piovane di Oltrarno attraverso il nuovo fosso Lucaia e delle zone di Fornacette più soggette ad allagamenti attraverso l’utilizzo dello Scolmatore.