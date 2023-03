Rifiuti & tariffa puntuale Fra potature e pannolini la Geofor cambia il servizio di raccolta

di Luca Bongianni Terminati i primi sei mesi di misurazione puntuale della raccolta indifferenziata, è tempo di fare bilanci. Cresce il dato percentuale di raccolta differenziata nel comune di Pontedera, passato dal 66,5% del 2019, quando ancora la puntuale non è ancora neppure in via di sperimentazione, all’attuale circa 71%. "Siamo contenti di questi risultati ma possiamo fare meglio – spiega Pietro Cavina, responsabile Geofor – in special modo siamo sempre più attenti alla lotta agli abbandoni, sia per quanto riguarda gli abbandoni di ingombranti sia di chi ancora non si è dotato del mastello grigio taggato e continua a lasciare il sacco fuori dalla porta. Le prime volte veniva e viene applicato il bollino adesivo ’rifiuto non conforme’, poi passiamo con la Polizia locale per controlli. In questi mesi abbiamo monitorato alcune vie ed alcune zone e siamo pronti a mettere in campo progetti ad hoc, come le fototrappole, per chi continua a trasgredire". Ed in questo 2023 ci saranno ulteriori novità relativi ai servizi di igiene ambientale e smaltimento rifiuti. Dalla prossima settimana Geofor inizierà una campagna di comunicazione consegnando nelle cassette postali di tutta Pontedera un vademecum che presenta le quattro novità e ricorda i servizi già attivi....