Rifiuti in piazza Trieste, commissione di cittadini sporge denuncia

Alla fine è scattata la querela. Siamo a Ponsacco e la questione – come spiega una nota – è "l’ennesimo ammasso di rifiuti sulla Piazza Trieste e della ormai destinazione della stessa a discarica abusiva". Uno dei tanti problemi, questo, di una porzione del paese. Ma è anche una questione di decoro e di tutela dell’ambiente. Così a passare alle carte bollate è la Commissione Aperta - il comitato spontaneo nato a fronte delle problematiche insorte e connesse al Palazzo Rosa - che ha deciso "di denunciare gli autori dei queste inciviltà", spiega la commissione. "Persa visione delle immagini apparse sui social, dopo aver verificato lo stato dei luoghi – si legge ancora nella nota – ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa, non è possibile vedere una discarica su una importante zona del nostro territorio, un’area sulla quale sarebbe dovuta sorgere una piazza destinata al mercato e che potrebbe essere recuperata e messa a disposizione della cittadinanza come parco pubblico, uno spazio ricreativo che tanto manca alla nostra comunità".

I nodi sono ancora tutti legati a quell’area al centro di polemiche da anni. "A fronte dell’inerzia delle istituzioni stavolta abbiamo deciso di prendere una iniziativa incisiva – prosegue la nota della commissione aperte –: l’autorità giudiziaria, con il necessario affiancamento della nostra amministrazione, dovrà individuare e punire i responsabili". La commissione dice " basta con due pesi e due misure, la zona del Palazzo Rosa non dovrà da oggi più essere una zona franca". I firmatari sono : Samuele Ferretti, Federico D’ Anniballe, Simonetta Ledda, Lando Masi, Gianluigi Arrighini, Debora Riccetti e Maurizio Bernacchi.