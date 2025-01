Rifiuti e ritiri: "Disservizi da diversi mesi"

Rifiuti e disservizi. La Lega all’attacco. "Da alcuni mesi la raccolta della spazzatura a San Miniato presenta problematiche che si stanno consolidando – si legge in una nota della sezione – . Da mesi in alcune strade del Comune, quelle meno in vista, il porta a porta non viene più effettuato giornalmente secondo il calendario, ma mediamente 2 giorni sui 5 la spazzatura non viene raccolta. Come se ciò non bastasse, nei giorni successivi a quelli di mancato prelievo non si porta via l’arretrato, ma il prelievo della spazzatura “in giacenza” viene effettuato la settimana successiva, se va bene".

"Inizialmente la cosa poteva sembrare la conseguenza di un accidentale disservizio, ma il suo costante ripetersi fa sorgere il sospetto che il fatto non sia casuale – attacca il carroccio che ha in Roberto Ferraro uni degli esponenti di spicco –. Poiché è molto improbabile che la cosa sia imputabile agli operatori incaricati dei ritiri, sorge il sospetto che il “salto dei prelievi” posssa essere voluto, meno prelievi meno costi. Poichè il disguido, secondo quanto riportano le cronache dei giornali, è avvenuto anche in altro Comune limitrofo con conseguente rapporto conflittuale del sindaco nei confronti del gestore, si rafforza il dubbio che si voglia risparmiare sul servizio".

"Ci auguriamo che ci sia una terza ipotesi, quella di una casualità che si accanisce solo su certe strade del Comune – conclude la nota –. Comunque ora il disservizio è stato denunciato e chi di dovere non può più dire di non sapere. Nei prossimi giorni vedremo se si è trattato di sciatteria o di calcolo".