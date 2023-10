Rifiuti, Botta e Risposta sul Progetto di Allargamento

Un botta e risposta che si rincorre sul tema dei rifiuti e sulla gestione degli impianti che se occupano. "Ripresentare di nuovo un progetto di allargamento con una riduzione risibile dei quantitativi di smaltimento dei rifiuti previsti e che non tiene affatto conto delle criticità evidenziate nel corso del procedimento già chiuso con il diniego, è solo poco riguardoso del ruolo e delle funzioni delle autorità competenti – ribatte Marco Gherardini sindaco di Palaia sul tema dell’ampliamento presentato da Belvedere –. E’ ormai un’evidenza che sull’impiantistica il nostro territorio ha già dato fin troppo negli anni. Un piano regionale dei rifiuti che non tenga conto di questo non crediamo che vada incontro alle aspettative e ai bisogni dei cittadini". Temi all’ordine del giorno dell’incontro che ci sarà domani, alle 21.15 nella ex sala della Filarmonica a Montefoscoli.