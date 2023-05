Rifiuti abbandonati In via Capocavallo

Sacchi neri. Lanciati in mezzo all’erba. Un’altra abbandono sul territorio di San MIniato. La segnaolazione è stata fatta anche – corredata di foto – di quanto un cittadino ha visto nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa in via Capocavallo e nelle vicinanze della curva verso Mulino. Un’aimmgine di inciviltà incommentabile. Sulla seglazione, vovviamente, sta lavorando la polizia munuicipale che vede, nella problematica dell’abbandono dei rifiuti, uno dei fronti più caldi ormai da diversi anni. Ricordiamo che lo scorso dicembre, durante un pattugliamento, gli agenti trovarono uno scarico abusivo di rifiuti speciali in una zona periferica, che comprendeva carburante ed abiti di lavoro, materiali riconducibili ad un’area di servizio. Sempre in tema di rifiuti all’inizio dell’anno sono stati trovati alcuni sacchi di rifiuti non differenziati abbandonati lungo l’argine dell’Egola ma, grazie agli accertamenti, è stato identificato il responsabile che è stato subito sanzionato. Infatti è in crescta il numero di sanzioni per reati di tipo ambientale. Nel 2022 sono state accertate 141 violazioni complessive contro le 107 del 2021 (+24%), e le appena 65 del 2020 (+54%); di queste 70 hanno riguardato l’abbandono.

C. B.