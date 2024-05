Rifiuta test droga. Denunciato

I carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato un uomo che si è rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici.

Nello specifico, la pattuglia dei militari dell’Arma ha fermato a un posto di controllo l’uomo che era alla guida della sua auto dopo aver notato un’andatura non proprio lineare. L’hanno fermato e gli hanno chiesto di sottoporsi

ai previsti controlli, da effettuarsi in una sanitaria, per accertare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti o alcol. Per questo motivo il conducente del veicolo è stato denunciato e la patente di guida gli è stata ritirata. L’automobile è stata sequestrata ai fini della

confisca, come previsto dalle leggi e disposizioni in materia.