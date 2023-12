Riattivazione ferrovia, nuova sfida. La politica vota sì all’unanimità: "Vogliamo costruire, non dividere"

VOLTERRA

Il ripristino della tratta ferroviaria storica Pisa - Volterra via Collesalvetti è stato al centro dell’ultimo consiglio comunale di Volterra. Durante la seduta è stato approvato all’unanimità un protocollo d’intesa tra i Comuni interessati nel percorso di realizzazione di "Un nuovo collegamento su ferro tra Pisa, la costa e Volterra, come asse strategico per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. "L’obiettivo – spiegano dal gruppo di maggioranza #farevolterra – è far approvare il protocollo da tutti i consigli comunali dei comuni interessati dal ripristino della tratta ferroviaria storica entro il mese di gennaio del prossimo anno. Un cambio di passo fondamentale per arrivare a valutare la concreta possibilità della realizzazione di questa strategica infrastruttura, dopo tra l’altro i recenti riscontri positivi sia a livello regionale, ministeriale che da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane".

I Comuni di Volterra, Cecina e Pisa, svolgeranno il ruolo di Comuni capofila del protocollo. "È doveroso – scrivono dal gruppo consiliare – un ringraziamento a tutte quelle associazioni e istituzioni che in questi anni hanno messo in campo numerose iniziative per sollecitare la riapertura della tratta ferroviaria da Cecina a Volterra. Un ringraziamento particolare al Prof. Marco Antonelli e al Prof. Stefano Maggi per gli importanti studi che hanno coordinato evidenziando i benefici, i costi e la sostenibilità di questa possibile nuova infrastruttura". Soddisfazione, su questo punto, è stata espressa anche dal Partito Democratico unione comunale Volterra. "Un lavoro di concertazione e accordi messo in atto dalla nostra amministrazione – commentano dal Pd – che ci deve quindi far riflettere sulle modalità con cui la politica deve essere fatta. Una politica che punta a costruire invece che dividere, che abbatte le barriere e che cerca, attraverso la mediazione, una soluzione ai problemi".

Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata anche la proroga delle attuali disposizioni per la tutela del centro storico che prevede lo stop all’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle mura della città con una parziale deroga per l’apertura alle imprese agricole per la peculiarità delle proprie attività.