Riapre il teatro dopo 4 anni di stop: "E’ stato un periodo molto duro"

Dopo tre stagioni di palco disabitato, il teatro delle Sfide di Bientina torna a spalancare le proprie porte al pubblico, e lo farà il 25 maggio alle 21 con uno spettacolo-cult, Toscanacci, giunto al decimo anno di repliche. Ecco quindi che il teatro di Bientina, che grazie alla sinergia tra Comune e l’associazione Guascone Teatro era divenuto "luogo di cultura libera", per dirla con le parole del direttore artistico di Guascone, Andrea Kaemmerle, riprende il suo ruolo centrale nel panorama culturale della Valdera, e non solo. La genesi dei motivi che hanno portato alla chiusura forzata del teatro almeno dal gennaio 2020, è da ricercarsi in un problema, la sicurezza del sistema anti incendio. La voglia di Comune e di Guascone Teatro di riaprire, e quindi riconsegnare al pubblico Le Sfide, ha portato, intanto, alla prima ufficiale riapertura del 25 maggio, in totale sicurezza. Mentre la stagione teatrale, che vedrà ancora alla testa Guascone Teatro, ripartirà a ottobre. "L’attesa riapertura del Teatro delle Sfide – sottolinea Kaemmerle – arriva con un evento cult di Guascone Teatro dedicato alla comicità toscana di alto livello".

Cosa significa per Bientina e non solo, la riapertura?

"Sarà una ripartenza birbona, nel nostro stile, con quell’ironia di cui questo mondo ha così tanto bisogno".

Si riallacciano i fili con un grande classico, Toscanacci. più che uno spettacolo mitico, quasi mitologico.

"Dieci anni di successi e di repliche. Tra noi artisti (Kaemmerle, Paolo Hendel, Riccardo Goretti, ndr) si è creato un legame tanto forte quanto misterioso. La gioia che proviamo nel giocare con la follia del quotidiano vivere nasce, dalla stessa pianta".

La prossima stagione?

"Le idee sono tantissime e torneremo a organizzare una stagione teatrale piena. Intanto il teatro riapre e ci saranno i volontari dell’anti incendio della Vab, dato il problema all’origine sul sistema dell’anti incendio. Poi, tutto il lavoro si completerà ma, ripeto, la struttura riapre in totale sicurezza. Sono stati anni duri, lontani da quel teatro-simbolo. E ora, finalmente, torna a vivere un teatro libero".