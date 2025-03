Riaperta ieri la Statale SS68. Santi: “Senso unico alternato. Sorveglianza attiva e dinamica”

Volterra, 22 marzo 2025 – Allo scoccare delle 13 di ieri, si diradano le pesanti nubi che hanno avvolto nell’incertezza il futuro di una delle arterie fondamentali del territorio, la statale 68 in direzione Colle Val d’Elsa, oggetto di una spaventosa frana nei pressi del bivio di Mazzolla. A comunicare la riapertura, il sindaco Giacomo Santi: “La riapertura della SS68 al km 43+300 è prevista a senso unico alternato con il seguente obbligo: il divieto di transito ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate, ad eccezione dei mezzi del trasporto pubblico locale. In questa prima fase, il tratto interessato sarà sottoposto a sorveglianza attiva e dinamica da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle limitazioni. Nei prossimi giorni proseguirà il monitoraggio da parte dell’Università di Pisa”.

La riapertura segna un risultato, ma restano chiare e distinte le richieste a Anas, ente che ha l’egida sulla statale 68, per un progetto strutturale. “Questo è solo l’inizio - è il commento del sindaco Santi -. Serve un impegno costante e congiunto con sindaci, enti, istituzioni e comitati per arrivare a una soluzione definitiva. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma questa riapertura rappresenta un primo passo importante. Continueremo a lavorare affinché si arrivi presto a un progetto strutturale che garantisca sicurezza e stabilità nel tempo”.

La chiusura della statale, in queste settimane, ha portato a molte levate di scudi: associazioni di categoria del commercio e del turismo, cittadini che hanno imbastito un comitato, la Fondazione Crv. Ecco le parole a caldo, dopo la riapertura della statale, del senatore Manfredi Potenti (Lega): “Come mi era stato annunciato da Anas in una interlocuzione telefonica della scorsa settimana, e al netto della difficoltosa situazione meteo, la strada riapre a senso unico alternato. Nei prossimi giorni saremo al Mit con la consigliera regionale Elena Meini e l’onorevole Edoardo Ziello e con i nostri rappresentanti sul territorio. Abbiamo chiesto un tavolo per conoscere i tempi di realizzazione di un tracciato bypass definitivo ma anche un preciso impegno a eseguire interventi manutentivi da programmarsi su più anni, per eliminare le molte altre note criticità di questa strada.

Per tutti questi interventi si potrebbe ad esempio attingere ai fondi nazionali stanziati per la prevenzione idrogeologica e previsti nel contratto di programma Anas-Mit”. “Ringraziamo Anas e non osiamo nemmeno pensare cosa sarebbe successo se questa disgrazia fosse capitata durante la gestione della Provincia di Pisa. Gestione che ci lascia una pesante eredità - dice la Coalizione Civica -. Abbiamo potuto vedere in questi giorni l’ inconsistenza del sindaco Santi di fronte al problema, avvezzo più alla polemica che al trovare soluzioni. Per questo ci rivolgiamo direttamente al ministero chiedendo di mettere in campo tutte le energie necessarie”.

Ilenia Pistolesi