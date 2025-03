Scuole chiuse, Cecina sorvegliato speciale

Il grande attenzionato di ieri, il fiume Cecina, ha raggiunto il primo livello di guardia in località La Steccaia intorno alle 7. Da allora, il corso d’acqua che attraversa Alta e Bassa Valdicecina non ha destato preoccupazione in una zona che, negli ultimi mesi, ha vissuto sempre sotto lo scacco funesto del maltempo.

Ieri la situazione ha visto sopratutto disagi causati da smottamenti, mentre il Comune di Volterra, territorio in cui l’allerta meteo da arancione è diventata rossa, ha aperto il Coc (centro operativo comunale) e deciso per la serrata delle scuole anche per oggi. A Volterra, all’altezza dell’Anello di San Martino e sulla Sp 15 nelle vicinanze di Molino d’Era, si sono registrati due lievi smottamenti che non hanno intralciato la circolazione del traffico.

Nel Comune di Montecatini Valdicecina frana lungo la strada comunale che dalla zona Concia si dirige verso localita Sorbaiano. Per il ripristino della viabilità sono intervenuti gli operai del Comune. Ancora a Montecatini Valdicecina, delicata la situazione lungo la strada comunale di Gello, invasa dal fango.

Un monitoraggio costante è stato effettuato ieri alla Diga di Santa Luce (l’amministrazione comunale di Santa Luce ha aperto il Coc) e nella statale 68 in direzione Colle Val d’Elsa, dove due settimane fa si è spalancato, proprio a causa delle piogge intense, un grosso fronte franoso. Disagi anche nel Comune di Pomarance con allagamenti che hanno interessato la strada comunale Canova-Cerreto.