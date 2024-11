Rete dei Comuni sostenibili. C’è l’adesione di Capannoli

Capannoli aderisce alla Rete dei Comuni sostenibili. Una scelta della giunta, in linea con il programma di governo dell’amministrazione comunale. Capannoli ha avviato un percorso che guarda alla sostenibilità da alcuni anni, con l’adesione nel 2019 al Patto dei sindaci per il clima e l’energia; conseguentemente ha messo in atto pratiche concrete che guardano agli obiettivi dell’Agenda 2030, non ultima la costituzione della CER - Comunità Energetica Rinnovabile - insieme ad una decina di aziende locali. Adesso un nuovo passo in avanti, l’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili, l’associazione costituita da Comuni, Province e Città Metropolitane che si dedicano allo sviluppo sostenibile e alla “messa a terra” degli Obiettivi di Agenda 2030.

La Rete dei comuni sostenibili è un progetto innovativo e concreto, che prevede il Rapporto di sostenibilità attraverso un monitoraggio, la Guida dei Comuni Sostenibili, oltre alla condivisione di buone pratiche ed esperienze e la formazione su queste tematiche.

"Una decisione in linea con il nostro operato e gli obiettivi di questo mandato amministrativo – commentano la sindaca Arianna Cecchini (nella foto) e l’assessore Federico Mangini, delegato alle politiche energetiche – un’ulteriore occasione di crescita rispetto ad un tema molto attuale per tutta la cittadinanza".