Res consulting, l’azienda dove “si lavora bene“

Il sindaco Matteo Franconi e l’assessore alle attività produttive Alessandro Puccinelli hanno visitato questa mattina la Res Consulting, azienda con sede a Pontedera attiva su tutto il territorio nazionale nell’ambito della formazione e consulenza per banche, confidi, intermediari finanziari e creditizi. Res Consulting è una società benefit, una forma giuridica di impresa che, oltre al profitto, contempla specifici obiettivi di beneficio comune. E proprio in questa ottica ha ottenuto due riconoscimenti importanti: la certificazione Great Place to Work e quella per la parità di genere. Sostanzialmente si tratta di una azienda dove “si lavora bene”, molto attenta al gender gap, ma anche a sostenibilità e funzione sociale, alla condivisione di obiettivi e alla mancanza di competizione interna. Tutti aspetti messi in evidenza nel corso dell’incontro con l’amministrazione comunale (nella foto da sinistra Beatrice Pagliai, Gianluca Puccinelli, Federica Spinelli Bini, Matteo Franconi e Alessandro Puccinelli). Tra le tante abitudini consolidate alla Res da citare le due “pause programmate” nel corso della giornata dove il personale si ritrova in momenti conviviali.