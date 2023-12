Razzie di cosmetici, denunciati gli autori

Le razzie erano arrivate anche nella nostra zona, secondo quanto ricostruito dalle indagini. Segnatamente a Fornacette e San Miniato. I carabinieri del radiomobile di Lucca hanno individuato e denunciato in stato di libertà quattro persone, un 28enne, due 23enni ed un 20enne, tutte di origini rumene e senza fissa dimora, per il reato di furto commesso in danno di alcuni supermercati. Nelle settimane scorse i militari avevano controllato un’autovettura Opel Insigna con quattro persone a bordo, segnalata sospetta da diversi comandi dell’Arma, in quanto era stata avvistata nei pressi di alcuni esercizi commerciali dove c’erano stati furti. Dal controllo del mezzo spuntarono circa 600 articoli tra cosmetici e prodotti per la cura della persona, per un valore di oltre 10mila euro. I successi approfondimenti, la visione delle videosorveglianze dei negozi e altri riscontri hanno portato gli inquirenti ad attribuire ai quattro anche i colpi nel Pisano.

C. B.