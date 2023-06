Rassegna Teatro Popolare 'Mauro Monni', 25esima edizione a Colleoli, Palaia

Per la sua 25esima edizione, e magari anche per le prossime, la Rassegna di Teatro Popolare "Mauro Monni" si sposta nel Borgo di Colleoli. Una nuova location per quella che è ormai diventata una tradizione nel calendario degli eventi estivi nel Comune di Palaia, iniziata 25 anni fa nella suggestiva cornice di Villa Saletta in memoria di Mauro Monni, colui che portò sul palco il delitto della Bella Elvira. Da qualche anno questi spettacoli teatrali non si svolgono più a Villa Saletta e da quest’anno si aprono le porte del Borgo di Colleoli, pronto ad accogliere dal 1 al 9 luglio i quattro spettacoli che per una settimana animeranno queste sere d’estate. Organizzata dal Gruppo Teatrale La Tartaruga di Forcoli e Four Red Roses di Castelfranco di Sotto ogni anno questa manifestazione conferma grande interesse da parte del pubblico.

"Ormai questa rassegna è una tradizione che inaugura la stagione estiva degli eventi a Palaia – ha detto il sindaco Marco Gherardini – nei prossimi giorni andremo a presentare anche Notti d’Estate con tutti i suoi appuntamenti. Questa nuova location andrà incontro anche ai tanti turisti presenti a Colleoli, oltre che agli ormai affezionati appassionati che ogni anno seguono gli spettacoli. Voglio sottolineare infine il livello delle compagnie presenti quest’anno e aggiungere che nonostante ciò il costo dei biglietti sia rimasto estremamente popolare".

L’ingresso per uno spettacolo costa 7 euro, abbonamento per i quattro spettacoli 20 euro (prenotazioni al 340.1619695). Si parte sabato 1 luglio con Prestazione Occasionale, commedia brillante di Francesco Brandi con l’associazione Teatro Futura di Firenze e la regia di Alessio Coluccia. Per l’occasione ci sarà un calice di benvenuto con i vini della Fattoria Usiglian del Vescovo. Martedì 4 luglio va in scena La sposa sono io, due atti brillanti di Luca Dieci con il Gruppo La Tartaruga di Pisa e la regia di Luca Dieci. Giovedì 6 luglio ci sarà Funny Money, commedia brillante di Ray Cooney con la Zona Teatro Libero di Pistoia e la regia di Giacomo Bardi. Chiude la rassegna lo spettacolo di domenica 9 luglio Da giovedì a giovedì, due atti brillanti di Aldo De Benedetti del Gruppo La Tartaruga di Forcoli e la regia di Fabio Ghelardi.

l.b.