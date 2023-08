Rapina sventata a Orciano Pisano: "Volevano speronarci"

Momenti di paura venerdì sera, intorno alle 18, nei pressi di Torretta Vecchia per madre e figlia. Le due donne, pisane, si trovavano in viaggio in auto da Orciano verso Pisa, quando due motociclette guidate da due uomini stranieri – "nordafricani", come denunciano pubblicamente le vittime sulla pagina Facebook "Sei di Pisa se" – si sono affiancate alla vettura in corsa con l’intento di speronarla. Uno dei due centauri, secondo la ricostruzione della donna avrebbe "dato un colpo metallico alla portiera dell’auto". Un danno ingente che si aggira intorno ai "400 euro", aggiunge nel post la donna, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze sull’incolumità delle conducenti. L’altro uomo invece sembrerebbe "aver fatto dei cenni ripetuti a mia figlia di fermarsi", racconta. A quel punto "lei che è giovane ma non facilmente impressionabile - prosegue la madre - ha fatto il gesto di andarsene e ha accelerato, loro hanno dato un’ulteriore pedata all’auto e ci hanno continuato a seguire per un pezzo di strada, ma poi finalmente se ne sono tornati indietro". Madre e figlia sotto choc per l’accaduto hanno deciso di lanciare un messaggio di avvertimento sui social per mettere in guardia anche altri automobilisti che potrebbero finire nel mirino della coppia di malviventi: "Fate attenzione - conclude la vittima nel post pubblicato su Facebook -, non vi fermate perché il loro intento è di rapinarvi o farvi scendere e rubare l’auto. Noi ce la siamo cavata con un danno risolvibile e un po’ di spavento, ma poteva andare peggio".

Ilaria Vallerini