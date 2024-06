Un’estate nel segno di Rock&Peace. Divertimento e raccolta fondi

PALAIA

Rock&Peace fa il suo atteso ritorno nel 2024 a Forcoli (Palaia), il 22 giugno in piazza Brunner. Un’iniziativa intrapresa per portare aiuti concreti (nella prima edizione 2022 alle comunità ucraine colpite dalla guerra e lo scorso anno, nel 2023, per supportare la ricerca sulle leucemie) con una dimostrazione ogni volta di grande successo. L’energia e l’amore che sono stati donati durante i primi due eventi sono ancora vivi nella memoria di chi ha sostenuto e contribuito ai progetti. E questo ha alimentato la gratitudine e la soddisfazione degli organizzatori per i risultati raggiunti e il calore ricevuto. Con l’entusiasmo che caratterizza il loro impegno, i promotori di R&P avevano sperato che il primo evento segnasse l’inizio di una lunga serie di iniziative benefiche e le loro speranze si sono trasformate in realtà. Sono tornati con rinnovata energia, pronti a raggiungere nuovi obiettivi significativi in una terza edizione tutta da scoprire. Quest’anno il ricavato dell’evento sarà destinato alla costruzione di un pozzo per dotare di acqua potabile il villaggio rurale di Sapala nel cuore del Burkina Faso, un paese africano tra i più poveri al mondo dove il 45% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e un bambino su cinque soffre di malnutrizione cronica.

L’edizione del 2024, al via alle 18 a Forcoli in piazza Brunner, sarà un grande spettacolo pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Non mancheranno una serie di attività dedicate a i bambini: laboratori didattici e musicali, uno spettacolo di intrattenimento con artisti itineranti, pittura creativa, schiuma party. La serata vedrà anche salire sul palco la tribute band di Vasco Rossi e i Rock in Movie.