Raphael Gualazzi. Il concerto. Le celebrazioni con i tanti soci

Il "compleanno" della Banca Popolare di Lajatico è stato festeggiato con il concerto dell’artista Raphael Gualazzi. Un concerto che ha incantato il pubblico che ha riempito la sala della Città del teatro di Cascina. Gualazzi, nato a Urbino 43 anni fa, Gualazzi è musicista, cantautore, compositore, arrangiatore e produttore. Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2005, ha raggiunto il successo nel 2011 con la vittoria del Festival di Sanremo nei Giovani con "Follia d’amore".

Con il trionfo nella kermesse, Gualazzi è diventato il primo rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest dopo ben 13 anni d’assenza, qualificandosi al secondo posto. Il musicista ha nuovamente partecipato al Festival di Sanremo nel 2014 con "Liberi o no" in collaborazione con The Bloody Beetroots, arrivando secondo, la sua ultima comparsa al festival risale al 2020, quando ha partecipato con "Carioca", ottenendo un undicesimo posto.

Negli ultimi anni si è esibito in molte città italiane e non solo, ha infatti tenuto concerti anche in Europa, Giappone, Argentina e Sud Africa dimostrando così il suo talento in tutto il mondo. Nel 2023 ha composto e interpretato "Il Giro", per lo spot Rai del Giro D’Italia. Nello stesso anno è uscito il suo ultimo album "Dreams", anticipato dal singolo "Vivido il tramonto". Il 10 gennaio 2024 è uscito l’EP "Dreams in Jazz", progetto in cui ha rivisitato tre brani di maestri della colonna sonora ovvero Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Piero Umiliani.

Il cantautore ha portato sul palco della Città del Teatro i suoi successi e alcune cover, esibendosi in un concerto solo piano e voce, stregando per oltre un’ora gli spettatori presenti.

Giulia De Ieso