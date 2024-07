Ragazzo scomparso. Giorni di angoscia. L’appello della madre: "Per favore torna"

VOLTERRA

Le sue tracce si sono disperse prima di arrivare in una piscina di Sinalunga, in provincia di Siena, esattamente il 5 luglio. Quel drammatico momento in cui un 14enne originario della zona di Volterra, ha lasciato dietro di sé un’ombra cupa e di disperazione. Sul sito della celebre trasmissione della Rai Chi l’ha visto? campeggia il suo identikit fra la lista degli scomparsi. Il minore, da quanto appreso, è di origine romena e la sua famiglia vive nel territorio di Volterra. Sono ore drammatiche, e di frenetica ricerca, con il cuore della famiglia dilaniato dall’apprensione e dalla paura. Una disperazione tanto lancinante che ha portato i familiari a rivolgersi a Chi l’ha visto? per lanciare un appello e ritrovare il ragazzino scomparso. I primi indizi, intanto. Il 14enne è scomparso da Sinalunga, in provincia di Siena, il 5 luglio scorso, il giorno in cui è stato visto l’ultima volta. Il giovane sarebbe dovuto andare in piscina con alcuni amici ma non si è presentato all’appuntamento. Ed è scomparso improvvisamente. Ha 14 anni, è alto 1,70 metri. Ha i capelli e gli occhi color castani. Al momento della scomparsa, indossava una maglietta e pantaloncini sportivi di colore grigio e scarpe da ginnastica bianche.

Ecco l’appello della madre: "Lancio un appello, spero che lo possa leggere o qualcuno glielo riferisca. Riccardo, per favore torna, siamo tutti molto preoccupati. Ti aspettiamo a braccia aperte - dice Victoria Maria Hasna, che vive a Volterra, e si è rivolta anche a Chi l’ha visto? Il figlio sarebbe dovuto andare in piscina con altri coetanei ma non l’ha mai raggiunta. E da quel momento di Riccardo si sono perse completamente le tracce. "Sparito nel nulla, nessuna segnalazione. E per quanto riguarda il cellulare probabilmente ha tolto la sim, impossibile infatti rintracciarlo". L’unica cosa certa è che venerdì è sceso alla stazione. Qui le telecamere lo avrebbero inquadrato mostrando però che non si dirigeva verso i binari, dunque a prendere un treno. Almeno in quel momento. La direzione era semmai quella verso il supermercato. In tasca solo 5 euro, niente documenti". E’ scattata subito la denuncia ai carabinieri quando è apparso chiaro che il ragazzo, peraltro di solito puntuale agli appuntamenti, era svanito nel nulla. "Sulle prime pensavo che magari dopo qualche ora sarebbe ricomparso, solo un allontamaneto. Ma adesso sono tanto preoccupata. Se magari voleva tornare in Romania? Anche se fosse, come avrebbe fatto senza documenti?", sono gli interrogativi che martellano la madre.