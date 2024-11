Ragazzi in municipio. Incontrano la sindaca chiedendo più pulmini e un campo da tennis

PALAIA

La sindaca Marica Guerrini prosegue le buone abitudini instaurate dal suo predecessore Marco Gherardini e incontra i bambini di quarta della Primaria e i ragazzi di seconda della Secondaria di primo grado. I più piccoli, con le loro insegnanti, hanno ospitato la sindaca a scuola. Mentre i più grandi sono stati ricevuti in sala consiliare dove hanno potuto conoscere il luogo più istituzionale del Comune e prendere confidenza con l’istituzione. Le prossime tappe – annuncia già la sindaca Marica Guerrini (nella foto sotto) – saranno le riunioni dei consigli comunali alla Primaria e alla Secondaria di primo grado.

"Stiamo predisponendo tutti i permessi e quanto necessario con la dirigenza dell’Istituto comprensivo – dice Guerrini – I consigli comunali avranno luogo, indicativamente, nel mese di gennaio. Saranno consigli comunali veri e propri, come quelli che facciamo in sala consiliare, ma a scuola per facilitare la presenza dei bambini e dei ragazzi. Dobbiamo fare in modo che le generazioni future comincino a prendere confidenza con l’amministrazione comunale per conoscerla. I bambini e i ragazzi vanno ascoltati. Per questo motivo ho ritenuto di proseguire questa buona abitudine instaurata dal mio predecessore Marco Gherardini. I ragazzi ci hanno fatto richieste precise e puntuali alle quali daremo risposte concrete. Ringraziamo anche le insegnanti per questa bella iniziativa".

"Gli incontri sono stati veramente interessanti – dice ancora la sindaca Guerrini – Abbiamo parlato di turismo, un settore molto importante per il nostro territorio, decoro, pulizia e del ruolo del sindaco e dell’amministrazione comunale. I ragazzi mi hanno chiesto di implementare il numero degli scuolabus, delle panchine e vorrebbero anche una pista da bowling e campi da tennis. Mi sono impegnata con i ragazzi a dare risposte e verificare, in un incontro futuro, quali cose da loro richieste siamo riusciti a fare".

g.n.