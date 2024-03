"Ragazze in anima e corpo". Al Consultorio si parla di sessualità

"Ragazze in anima e corpo", è il titolo del mini-ciclo di incontri che il Consultorio familiare diocesano "Alberto Giani" di San Miniato dedica per ragazze adolescenti sui temi della sessualità e affettività. L’iniziativa, rivolta a ragazze tra i 13 e i 15 anni, è organizzata dal Consultorio insieme all’associazione Mob Toscana. Si tratta di un laboratorio esperienziale che si pone in prosecuzione con l’esperienza "Il corpo racconta..." su affettività, fertilità e sessualità. "Si tratta di una proposta innovativa per ragazze adolescenti, un modo per approfondire la conoscenza di se stesse partendo dal corpo e dai suoi messaggi, attraverso un percorso ludico e interattivo sul ciclo e fertilità, l’amore e la sessualità, l’intimità, la bellezza, l’amicizia fra donne, le emozioni, il dialogo con i genitori – spiegano i responsabili del Consultorio Alberto Giani – E’ articolata in due incontri di tre ore ciascuno rivolti a piccoli gruppi. La novità degli incontri è rappresentata da un approccio positivo, bello e pulito ai temi della sessualità". Gli incontri si svolgeranno il 2 e il 7 aprile. Per informazioni 328 0821057 o email: [email protected].