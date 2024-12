“Sei da sola, ti accompagno io”. Poi aggredisce la ragazza in strada, catturato grazie alle telecamere

Pontedera, 19 dicembre 2024 – “Sei da sola, ti accompagno io”. E’ notte nel centro di Pontedera. E una ventiquattrenne, che cammina spedita verso casa, viene avvicinata da un coetaneo di origine extracomunitaria che si offre per accompagnarla. Lei non lo conosce e gli dice di non aver bisogno di alcun accompagnatore. Pochi istanti e quella faccia apparentemente gentile si trasforma in quella di un orco che approfitta della giovane donna e la abusa sessualmente. E’ successo nella notte inoltrata dello scorso 7 dicembre. I carabinieri, dopo le indagini effettuate grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina, sono riusciti a dare un volto all’autore della violenza sessuale e ad arrestarlo.

E ieri hanno reso nota la notizia che ha nuovamente sconvolto la città. Era inizio giugno quando un fatto analogo era successo a Pontedera, in un’area appartata vicino a una discoteca. Qui, dopo averla incontrata nel locale, un diciannovenne aveva abusato di una coetanea.

E’ successo ancora. E’ successo di nuovo. Questa volta in una strada del centro cittadino. La ragazza, italiana, di 24 anni, dopo essere riuscita a liberarsi del suo violentatore, è tornata a casa e ha raccontato tutto alla famiglia. La mattina dopo, il giorno dell’Immacolata, si è presentata alla stazione dei carabinieri per sporgere denuncia. Contro ignoti. Perché lei, quel giovane di colore incontrato in piena notte, quel giovane che si era offerto per accompagnarla a casa perché era da sola, non l’aveva mai visto. I militari dell’Arma del comando compagnia guidato dalla capitana Claudia Eramo e i colleghi della stazione cittadina hanno subito avviato le indagini e in pochi giorni le hanno portate a termine dando un volto al responsabile dell’aggressione a sfondo sessuale.

L’arrestato ha 25 anni, come detto è di origine extracomunitaria, ed è già noto alle forze dell’ordine. “Un elemento determinante per la risoluzione del caso è stata l’accurata e professionale analisi dei filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza comunale – spiegano in una nota i carabinieri del comando provinciale di Pisa – Questa attività ha permesso ai militari di individuare e identificare con assoluta certezza l’autore della violenza”. Tutti gli elementi raccolti nelle indagini i carabinieri li hanno trasmessi alla procura della repubblica di Pisa che li ha esaminati e ha dato mandato agli stessi militari dell’Arma di arrestare il venticinquenne con custodia cautelare in carcere.

L’arresto è scattato durante un’operazione congiunta messa in atto dai carabinieri della compagnia di Pontedera con il supporto dei colleghi di alcune stazioni. I militari hanno localizzato il giovane extracomunitario in una precisa zona della città e l’hanno bloccato impedendone un’eventuale fuga. Dopo una prima sosta in caserma per le formalità di rito il giovane di origine straniera è stato trasferito in una cella del carcere Don Bosco di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.