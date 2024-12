Raffica controlli. E segnalazioni di furti nelle case

VOLTERRA

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Volterra nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un uomo per guida sotto l’influenza di alcool. Nello specifico, i militari dell’arma hanno proceduto al controllo di un uomo alla guida della propria auto e, nel corso dell’identificazione, lo hanno sottoposto al test dell’etilometro dal quale è risultato un tasso alcolemico di 0,70 g/l. Nella stessa circostanza, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di 6,42 grammi di sostanza hashish, pertanto è stato segnalato alla Prefettura. Intanto cresce la paura in città per una raffica di furti ai danni di una serie di abitazioni private. La denuncia giunge da una lettera di un residente a Volterra (che sceglie di restare anonimo), arrivata al nostro giornale. Il residente, la cui casa è stata vittima di un assalto dei topi di appartamento, scrive che da circa un mese che avvengono furti in abitazione in città.

"Siamo letteralmente sotto scacco della criminalità – si legge nella lettera inviataci dal cittadino di Volterra – Vi scrivo perché questa notizia possa essere portata all’attenzione mediatica e per sensibilizzare le autorità cittadine e portarla all’attenzione anche delle autorità quali Questore e Prefetto, in modo da porre più attenzione ai controlli e alla prevenzione".

In questa direzione, sono state già presentate denunce alle forze dell’ordine. Ma, stando le parole del cittadino, i furti continuano a verificarsi.