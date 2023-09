Raduno Harley Davidson. Il corteo dei 230 centauri Prima edizione del raduno Harley Davidson delle Colline Pisane: 230 motociclisti in Piazza dei Priori per un evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, patrocinato dal Comune e promosso da Vetrina Toscana, Regione, UnionCamere e Camera di Commercio. Un'occasione per scoprire gusto e storia di Volterra.