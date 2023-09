Radio Maigret, i casi di Monsieur M Teatro ispirato al grande Simenon

Stasera alle 21,30 nel giardino del circolo Arci “La Rinascita” a Ponsacco, in via Palmiro Togliatti 2, Settimo Cielo produzioni presenta “Radio Maigret - i casi di Monsieur M.”. Da Georges Simenon. Di e con Gloria Sapio e Maurizio Repetto. Effetti e tappeto sonoro realizzato dal vivo da Andrea Cauduro. Serata a cura del Circolo Arci “La rinascita”. Radio Maigret nasce dall’amore per la scrittura di Simenon, per il clima dei suoi romanzi e per le immagini di un certo cinema francese: il gioco delle ombre, dei sussurri, delle cose dette a mezza voce, sulle trombe delle scale, nei bistrot frequentati dalla piccola gente. I rumori, archetipici della paura, lo scricchiolio delle scale, della porta che si apre, i passi dell’inseguitore, lo sparo, sono qui distorti e giocati su una resa anche visiva che li strania e li deforma, spesso cogliendo di sorpresa anche l’attore. A questo si aggiunge la teoria dei personaggi, colpevoli e innocenti, tutti “sotto il cielo di Parigi”.

Ma la proverbiale umanità del commissario e la penna empatica di Simenon non riescono a dissimulare la ferocia di una caccia che spinge il pubblico – come una folla di gendarmi - a braccare i colpevoli, bestie sanguinose, sospinte dalla miseria verso l’emarginazione e quindi alla delinquenza. Sono la folla di immigrati che già preme alle porte di Parigi e colpisce con determinazione cieca una società che li ghettizza e respinge. Una storia che prelude e allude al presente, tanto da confondersi con esso.Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Alle 20 cena al Circolo Arci “La rinascita” a 18 euro Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere un pomeriggio nella meravigliosa tenuta di Camugliano.