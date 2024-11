Raccolta abiti usati a casa. Nuovo servizio a Ponsacco

PONSACCO

Raccolta a domicilio di abiti usati. Il servizio, grazie a Comune e Geofor, inizia anche a Ponsacco per una maggiore tutela dell’ambiente e riduzione degli sprechi. I cittadini possono prenotare il ritiro a domicilio garantendo così che vengano raccolti e smaltiti in modo ecologico, con la possibilità di un successivo riuso o riciclo. "Questo servizio rappresenta una grande opportunità per la nostra città e per il futuro del nostro ambiente – afferma il sindaco Gabriele Gasperini – Come amministrazione siamo fermamente convinti che la transizione ecologica passi attraverso iniziative concrete come questa. Lavoriamo ogni giorno per promuovere un modello di sviluppo che valorizzi le risorse e riduca i rifiuti e questo progetto è un segnale chiaro del nostro impegno. Ponsacco, con l’aiuto di Geofor e la collaborazione di tutta la comunità, può diventare un esempio di sostenibilità".

"Siamo orgogliosi di lanciare questo nuovo servizio a partire da lunedì 2 dicembre – le parole dell’assessore Samuele Ferretti – Servizio che avvicina Ponsacco ai Comuni più virtuosi in tema di sostenibilità. La raccolta a domicilio degli abiti usati non è solo un’opportunità per migliorare il decoro urbano, ma è soprattutto un passo in avanti nella lotta allo spreco e a favore dell’economia circolare. Il nostro obiettivo è di sensibilizzare sempre più cittadini sull’importanza di scelte consapevoli. Sono certo che la nostra comunità risponderà con entusiasmo a questa iniziativa e che il successo di questo progetto contribuirà a far crescere l’impegno collettivo verso un futuro più sostenibile".

"La collaborazione con il Comune di Ponsacco per il nuovo servizio di raccolta a domicilio degli abiti usati è un esempio concreto del nostro impegno per una gestione dei rifiuti sempre più efficiente e rispettosa dell’ambiente", ha detto Paolo Vannozzi, amministratore delegto di Geofor. Il nuovo servizio di raccolta è facile e accessibile a tutti gli utenti di Ponsacco. Sarà possibile prenotare il ritiro degli abiti usati tramite l’app Rciclo, il sito web www.geofor.it o contattando il numero verde 800 959095. Il personale di Geofor provvederà al ritiro direttamente a domicilio.