Quattro zampe e padroni sul palco. In aiuto di una bambina diabetica

Pontedera, 15 maggio 2023 – Uno spettacolo costruito sulla somiglianza leggendaria tra padroni e animali. Come nella famosa scena della Carica dei 101, una sfilata ironica di quattro zampe e umani sarà allestita sul palco del Teatro Era di Pontedera venerdì 19 maggio alle 21.

Si chiama "Chi si somiglia si piglia" ed è uno spettacolo finalizzato alla raccolta fondi a favore dell’associazione Amici Animali a 4 zampe - Onlus, che gestisce il canile-gattile di Lajatico.

L’incasso della serata contribuirà alla donazione di un cane allerta diabete per una bambina diabetica di Volterra. Con speciale addestramento infatti i cani possono fiutare le variazioni di glicemia nel sangue dei loro padroni e capire se si verificano condizioni di abbassamento o innalzamento del valore, ipo o iper glicemia, riuscendo a mettere in allarme la persona sorvegliata, anche di notte.

"L’associazione – racconta la presidente Rossella Prosperi — si occupa anche di progetti socio sanitari, come in questo caso. L’associazione giovani diabetici di Pisa ha individuato la bambina che grazie a un cane, in grado di riconoscere la variazione del tasso glicemico, potrà avere una vita indipendente. Crediamo di essere noi umani di aiuto agli animali, ma spesso sono loro a esserci d’aiuto. Questo è uno di quei casi".

Protagonisti della serata saranno gli amici a quattro zampe. Per partecipare ai casting basta ritenere di somigliare al proprio cane e inviare una foto su whatsapp al 3337348450. Presenteranno Guido Genovesi e Marco Gherardini.

Un evento che vede la collaborazione tra due importanti realtà associative. Da una parte l’associazione giovani diabetici di Pisa, nata nel 1993 per volontà di alcuni genitori che sentivano la necessità di fare qualcosa in più per i loro figli e la loro condizione, attraversoi incontri di formazione con la collaborazione dei medici, le manifestazioni cittadine, le gite e il supporto alle famiglie. L’associazione pone il problema del diabete giovanile al centro dell’attenzione del mondo sociale, scientifico e istituzionale e vuol essere punto di riferimento per la condivisione delle problematiche familiari, scolastiche e sociali.

L’associazione Amici Animali a 4 zampe - Onlus è attiva su due binari paralleli, la risposta pratica alle esigenze quotidiane del territorio come la lotta al randagismo, le campagne per sterilizzazione e castrazione, microchip e adozioni, per gran parte dei comuni della provincia pisana. E poi i progetti come la pet therapy nelle scuole o nei centri diurni e l’attenzione a temi sociali come nel caso della raccolta fondi per la donazione di una cane allerta diabete.

Sarah Esposito