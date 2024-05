Quattro grossi alberi sono seccati: "Il Comune li faccia abbattere prima che accada il peggio"

SANTA MARIA A MONTE

Quattro grandi alberi lungo la provinciale Santa Maria a Monte-Vicopisano – per Santa Maria a Monte via Usciana – sono secchi e rischiano di trasformarsi in un pericolo per le migliaia di veicoli e pedoni che ogni giorno percorrono la strada. Siamo a Ponticelli, a pochi passi dal ponte sul canale Usciana. E a segnalare questa situazione di pericolo è Alberto Fausto Vanni di Azione-Partito Repubblicano Italiano di Santa Maria a Monte.

"Prevenire prima che accada il peggio – scrive Vanni – In via Usciana quattro alberi di grandi dimensioni sono secchi. Onestamente, forse qualcuno li ha ’aiutati’ ad arrivare a questo risultato, tutti e quattro insieme è cosa veramente rara. Ma vista la situazione occorre che l’amministrazione comunale si adoperi per l’abbattimento evitando questo grosso pericolo per chi transita in questa via. Questi alberi in questo stato sono pericolosi, visto il traffico su questa importante strada che collega la parte alta di Santa Maria a Monte alla pianura, Bientina e paesi limitrofi con la superstrada Firenze Pisa Livorno, strada molto transitata da mezzi veicoli di vario genere e da tante persone a piedi per recarsi alle scuole di Ponticelli alla chiesa e alle attività commerciali".

"La gestione e il mantenimento del territorio ed eventuale cura è cosa di interesse dell’attuale amministrazione, occorrono più risorse e più attenzione alla sicurezza di strade, giardini e aree di pertinenza comunale – conclude Vanni – Giardini, area come la Fonte Lontana, sono in assoluto abbandono. Ma anche le frazione ormai dimenticate vengono ricordate solo in campagna elettorale. Teniamo a precisare che un ambiente accogliente avvicina la gente al nostro bel territorio e alle attività".