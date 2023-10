"Quattro Feriti in Incidente su Viale Pontedera-Fornacette"

Quattro feriti in un incidente che ha visto coinvolte due auto sul viale che collega Pontedera a Fornacette. Lo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pontedera intervenuti per i rilievi, è accaduto poco prima della mezzanotte di ieri all’altezza del McDonald’S nel comune di Calcinaia. Sul posto la centrale del 118 ha inviato le ambulanza della Misericordia, della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa di Pontedera i cui sanitari e volontari hanno prestato i primi soccorsi ai quattro feriti che poi, una volta stabilizzati, sono stati trasportati in ospedale a Pontedera. Tutti in codice giallo. Nessuno è stato ricoverato in gravi condizioni. L’incidente ha causato problemi alla viabilità sul viale per la presenza dei due veicoli incidentati.