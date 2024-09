Quattro arresti e ventitré denunce. Controlli a tappetto dei carabinieri. Dalla zona Stazione fino al Corso

PONTEDERA

Dalla zona della stazione ferroviaria fino al corso Matteotti. L’intero centro di Pontedera è stato perlustrato e controllato in lungo e largo dai carabinieri della compagnia cittadina con un servizio coordinato per la prevenzione e la repressione dei reati predatori e dei reati di spaccio e traffico di sostante stupefacenti. Il servizio, che ha visto coinvolte numerose pattuglie, ha permesso ai militari dell’Arma di individuare arrestare due uomini che erano ricercati.

Uno destinatario di un ordine di carcerazione in quanto deve scontare 2 anni di reclusione, e l’altro perché destinatario di un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari. I due arrestati sono solo la punta dell’iceberg dell’attività che ha visto impegnati molti carabinieri della compagnia di Pontedera e delle stazioni cittadina e dei comuni limitrofi durante il servizio coordinato dalla comandante capitano Claudia Eramo.

I militari dell’Arma, infatti, hanno denunciato alla Procura della repubblica di Pisa un giovane per porto abusivo di coltello. L’uomo, fermato per strada, non ha saputo giustificare perché stesse girando con l’arma bianca e per quale motivo l’avesse nascosta addossso. Così, sequestrato il coltello, è stato denunciato in stato di libertà. Altri due sono stati segnalati alla Prefettura di Pisa perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. In totale i carabinieri hanno controllato 54 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, e 9 veicoli, oltre a numerosi esercizi commerciali.

Il servizio di sabato pomeriggio si aggiunge a numerose attività di controllo del territorio della medesima tipologia svolte dai carabinieri della città della Vespa nell’arco dell’intero periodo estivo, che ha consentito, nel solo mese di agosto, di trarre in arresto altre due persone e di denunciarne 21.

In totale sono stati 150 i servizi perlustrativi effettuati a Pontedera e in tutto il territorio della compagnia, che hanno portato al controllo di oltre 750 persone e più di 500 mezzi effettuando anche, in vari contesti, 30 perquisizioni. Controlli simili verranno programmati anche nelle prossime settimane.

g.n.