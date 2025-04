Commercio, l’estate che sarà. Eventi, c’è una prima bozza: "Clima di collaborazione"

Da un mercatino dell’artigianato nelle vie traverse al corso ad un fine settimana di arte e musica fino ad un evento di intrattenimento e degustazioni per la promozione dei pubblici esercizi del centro. Fino ad una programmazione del luglio pontederese capace di essere lungimirante, per capire fin da ora se per lo Shopping sotto le Stelle i commercianti preferiscano restare aperti il martedì e giovedì come da tradizione, oppure solo il giovedì, o ancora lasciando libero arbitrio ad ogni singola attività.

L’assessore al commercio Alessandro Puccinelli ha incontrato ieri pomeriggio i rappresentanti del Centro Commerciale Naturale e delle altre associazioni di categoria per iniziare a fissare le date e definire il programma degli eventi che oltre alla Notte Bianca del 21 giugno andranno ad animare la prossima primavera, estate fino all’inizio di autunno di Pontedera, prima di calettarsi poi nel periodo natalizio. Eventi per il quale il Comune ha già deciso di stanziare 100.000 euro, da suddividere per ogni singolo evento, Notte Bianca compresa.

"Con le associazioni si è buttata giù una prima bozza di eventi per i prossimi mesi – spiega Puccinelli – per il mese di maggio è stato proposto un mercatino dell’artigianato per le vie traverse al corso, non sul corso. Ma è da valutare l’offerta e la qualità del mercatino. L’unica data certa al momento resta la Notte Bianca del 21 giugno. Mentre per luglio vorrei già dalla prossima settimana delle certezze: i commercianti devono decidere se restare aperti il martedì e il giovedì sera, solo il giovedì o lasciare libertà a questo o quello di aprire la propria attività. Sulla base di questo poi si potrà capire quante risorse impegnare e come accompagnare le serate a degli eventi. A luglio è stato proposto anche un fine settimana di musica ed arte. Infine, per settembre ed ottobre, è stato proposto un evento di intrattenimento e degustazioni per la promozione dei pubblici esercizi del centro. Il clima resta buono e di collaborazione, ma ora dobbiamo tradurre in date e cose concrete questi incontri".

Si dicono soddisfatti i rappresentanti del Ccn, consapevoli che ora tutte queste idee e proposte devono essere realizzate.