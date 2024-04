Pubblica Assistenza in assemblea. I programmi del presidente Remorini

La Pubblica Assistenza di Santa Croce riunisce stasera l’assemblea annuale dei soci. L’appuntamento è alle 19 in prima convocazione e alle 21,30 in seconda convocazione nella sede di largo Bonetti. "Particolare attenzione sarà dedicata all’andamento della Pubblica Assistenza in relazione ad attività e bilancio consuntivo del 2023 e alla presentazione del bilancio preventivo e dei propositi operativi inerenti l’anno 2024 – si legge in una nota dell’associazione – All’ordine del giorno la nomina del presidente, del segretario e degli scrutatori dell’assemblea, la relazione del presidente Marco Remorini sull’attività del 2023 e sui programmi e progetti futuri. Verranno stabilite anche le quote associative per il 2025 con le relative scadenze".