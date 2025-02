Protezione animali. Il bando del Comune

Il Comune dà il via a una selezione pubblica finalizzata all’individuazione un ente del terzo settore, con la finalità di protezione e benessere degli animali con cui stipulare apposita convenzione per collaborare con i referenti delle colonie feline riconosciute per l’attività di gestione delle sterilizzazioni e cura dei gatti appartenenti alle colonie riconosciute. L’unico scopo della manifestazione di interesse è quello di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare una proposta progettuale e non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico. Le organizzazioni interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in carta libera, secondo il modello predisposto sul sito del Comune, al Comune di Pomarance, presentandola al protocollo dell’ente, oppure inoltrata tramite pec al seguente indirizzo, [email protected], entro le 12 del 5 febbraio.