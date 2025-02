Prostituzione, proposta choc: "Da Baldacci provocazione". Ma Fratelli d’Italia lo scarica

PONSACCOMentre gli avvocati amici Giuseppe Brini e Andrea Gasperini con una lettera difendono il consigliere Massimo Baldacci, Fratelli d’Italia scarica il consigliere comune. Brini e Gasperini affermando di essere stati "colpiti non tanto dalla presa di posizione piddina, quanto dalle reazioni che ha avuto la boutade di Baldacci nel gruppo di maggioranza e nel centrodestra. Baldacci, i lettori ricorderanno sicuramente, durante l’ultimo consiglio comunale, quando era in discussione la concessione di contributi e incentivi a chi decide di aprire attività in centro, ha lanciato la provocazione che per lui, pur di portare gente, "si può aprire anche un postribolo nell’ex mostra del mobilio".

"Tutti a Ponsacco conoscono la generosità, la genuinità, la limpidezza, di Massimo Baldacci – aggiungono Brini e Gasperini – ultimo rappresentante di quei medici che, anche se chiamati alle tre di notte, andavano a visitare i malati prescindendo dalle odierne fredde regole delle Asl ma soprattutto prescindendo dalle convinzioni, ideologie, simpatie dello stesso malato. Massimo è una persona che ha una non comune dignità culturale e che, nel più puro spirito toscano, spesso ama ricorrere al paradosso e alle provocazioni. Chi siede ai vertici della comunità amministrativa del paese dovrebbe ricordare la generosità del medico che si è battuto in campagna elettorale piuttosto che emettere provvedimenti che saprebbero più che altro di asservimento all’avversario".

"Proprio per la notorietàe stima professionale, che il dottor Baldacci aveva accumulato nei decenni della sua professione – si legge in una nota di Fratelli d’Italia – non credevamo che una risorsa con esperienza politica si potesse perdere nei meandri della prostituzione. Invece dopo il tentativo di imposizione di sua possibile incongrua candidatura a sindaco, alla quale il nostro circolo di Ponsacco e sempre stato contrario a favore di Gabriele Gasperini, dopo le sollecitazioni e gli inviti alla moderazione anche in occasione delle esternazioni per la società Farmavaldera, questa ennesima ’uscita’ sul postribolo in città annulla ogni possibile comunanza e pone il nostro partito in assoluta divergenza da queste assurdita".g.n.