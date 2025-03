"Proposte bocciate senza motivazioni"

Fratelli d’Italia e Forza Italia con i capigruppo Francesca Bruni e Paolo Vallini intervengono nel dibattito scaturito dall’infucata riunione della commissione affari istituzionali nella quale sono volate parole forti fra Filo Rosso e Gruppo Misto e Pd e Noi per San Miniato. "Il centrodestra evidenzia come tutto sia nato per la richiesta da parte dei quattro gruppi di minoranza di apportare modifiche ad alcuni articoli del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, – spiega una nota –. I gruppi di opposizione hanno presentato il 4 febbraio una proposta scritta unitaria di modifiche ad alcuni articoli ed in particolare di rendere disponibile il materiale per il consiglio comunale sette giorni prima anzichè cinque per permettere uno studio più approfondito ai consiglieri, di poter chiedere atti alle società partecipate del Comune,di avere tempi certi per la consegna dei documenti chiesti dai consiglieri agli uffici, di prevedere tempi limitati di intervento nella discussione consiliare". "Pd e Noi per San Miniato dopo una lunga dissertazione sulla digitalizzazione, sullo spreco della carta per stampare gli atti ai consiglieri, sulla carenza di personale, sullo stress causato ai dpendenti comunali ha ritenuto il regolamento vigente, attuale nonostante siano trascorsi 12 anni dall’ultima modifica– chiosa la nota –.Quindi tutte le richieste di modifiche tecniche dei quattro gruppi di minoranza sono state respinte in toto senza nemmeno considerare un articolo o un comma condivisibili e senza presentare controproposte".