Pronto un nuovo piano parcheggi: "La sosta gratis in pausa pranzo"

Un nuovo piano parcheggi. La giunta Giglioli lo ha praticamente pronto e, con la fine di gennaio, lo presenterà alla consulta di San Miniato. Perché, per gran parte, interesserà il centro storico, dov’è concentrata la grande maggioranza delle strisce blu. La principale novità - spiega il sindaco – sarà la sosta gratuita in pausa pranzo: due ore libere, senza dover correre alla macchinetta con gli spiccioli (si può pagare comunque anche con App), in modo da agevolare, soprattutto, i residenti o chi comunque lavora a San Miniato. Poi ci saranno alcuni ritocchi al rialzo delle tariffe, specialmente nelle zone dove fino ad oggi il costo orario è di appena 50 centesimi.

"Abbiamo messo mano ad un piano che è vecchio di quindici anni – sottolinea il sindaco – e lo abbiamo adeguato alle mutate esigenze della popolazione, dei turisti, della vocazione e delle particolarità del centro, ma anche delle frazioni nelle quali c’è la sosta a pagamento. Il piano prevederà anche alcuni cambi della geografia degli stalli blu in rapporto a quelli dedicati alla libera sosta. Ma il saldo finale non presenterà cambiamenti, questo mi preme precisarlo". Dunque non aumenteranno i posti auto a pagamento a danno del numero totale di quelli attualmente bianchi. Per quanto riguarda il centro storico – dove da ieri sono ripresi i primi movimenti per il completamento di piazza del popolo ed il rifacimento di via Conti – le auto non torneranno a popolare la nuova piazza: questo è un dato assodato da tempo, dall’inizio dei lavori.

"Il progetto che stiamo realizzando – aggiunge Giglioli – prevede infatti che in piazza del popolo restino gli attuali cinque posti dedicati alla sosta breve per consentire il disbrigo di questioni veloci. Quindi posti auto con ricambio continuo". Nel piano del Comune, infatti, gli stalli "persi" in piazza del popolo – come già da un anno – sono stati recuperati nel tratto di corso Garibaldi in corrispondenza di piazza Dante Alighieri. Il piano sarà presentato dal sindaco insieme al comandante della polizia municipale Dario Pancanti. L’operatività della nuova disposizioni, ovviamente, avverrà nelle settimane successive alla presentazione. Va ricordato che ormai da sei anni - esattamente dal 2019 - la gestione della sosta è completamente in mano al municipio dopo la lunga parentesi in cui era stata inserita nel projetc financing.

Carlo Baroni