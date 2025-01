Promossi col massimo dei voti. In tredici ricevuti in Comune

CASTELFRANCO

Il Comune di Castelfranco consegna una targa a sei studenti della scuola Secondaria di secondo grado e sette della Secondaria di primo grado che lo scorso anno hanno terminato i rispettivi percorsi di studio con il massimo dei voti. "In un’epoca in cui spesso si privilegia la via più breve e il successo immediato, il vostro impegno rappresenta un esempio straordinario di dedizione e perseveranza", ha detto l’assessore Nicola Sgueo. Ai tredici studenti è stata consegnata una pergamena celebrativa. Per la Secondaria di primo grado premiati Emma Brogi, Alessandro Giorgio Bucos, Zined El Mazouz, Caterina Luciani, Francesco Morgillo, Anna Mori e Niccolò Rubenni. Per la Secondaria di secondo grado Omaima Achagui, Viola Della Mercede, Mame Djarra Mbaye, Rachele Pucci, Benedetta Rossi e Giorgio Saccuti.