"Progetto Pontedera" si rilancia con l’assessora Cocilova

Si fa sempre più ricca l’offerta per le prossime amministrative di Pontedera dell’8 e 9 giugno. Progetto Pontedera si rilancia con Carla Cocilova, attuale assessora alle politiche sociali, ancora a fianco della coalizione di centrosinistra che ha confermato Matteo Franconi candidato sindaco. Domani pomeriggio alle 18.15 al Piccolo teatro digitale di via Dante 55B, Progetto Pontedera organizza un momento di confronto con la cittadinanza. Sarà l’occasione per l’assessora Cocilova di fare un resoconto di cinque anni di lavoro a Palazzo Stefanelli, per parlare di futuro e dell’appuntamento di giugno prossimo. Cinque anni fa la lista Progetto Pontedera, sempre all’interno della coalizione di centrosinistra, ottenne il 3,7% con 541 voti che contribuirono alla vittoria di Franconi. Quest’anno, a sinistra, la novità è la candidatura di Denise Ciampi per Rifondazione e Sinistra Italiana, che si aggiunge ai già noti Franconi per il centrosinistra e Matteo Bagnoli per il centrodestra, oltre che ad Alberto Andreoli con il suo Presidio Civico.

l.b.