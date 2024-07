Progetto musical, patto con Mts Milano: "Per dare un sogno a tanti ragazzi"

CALCINAIA

Il teatro e la cultura parlano di società alla società. La scuola di Progetto Musical di Fornacette ha inaugurato una collaborazione significativa con Musical The School (MTS), la prima scuola biennale di musical di Milano, fondata nel 1999. "Tutti abbiamo un sogno – ha affermato la direttrice della scuola di Progetto Musical, Silvana Isolani – MTS è al passo con il mondo dello spettacolo, ed è importante offrire ai ragazzi un valore maggiore di quello che possiamo dare noi in Italia, spezzando le catene tra chi può permettersi di studiare e chi non può, rendendo quindi possibile il sogno di molti giovani talenti".

Nel 2004 il direttore dell’accademia MTS, Simone Nardini ha deciso di creare questa rete, rimanendo sul territorio con delle scuole selezionate dalle competenze di tutti. "Sono rimasto molto colpito – ha dichiarato, Nardini – Eravamo a una manifestazione e li abbiamo visti. Abbiamo capito subito che i ragazzi non erano ad esibirsi solo sul palco ma erano lì per qualcosa d’importante". Con la pandemia purtroppo la struttura creata da Nardini si è ridotta e l’intento principale adesso è di andare oltre alle problematiche economiche, ricostruendo un’unione con nuove scuole a partire da Progetto Musical di Fornacette. "Questo è un importante progetto, un nuovo punto di partenza e un palco per Calcinaia e Fornacette - ha proseguito il vicesindaco, Flavio Tani - Il sogno si avvera se si persegue". L’accademia MTS è un punto di incontro e scambio per studenti e professionisti di recitazione, canto, danza e discipline complementari, mirato a sviluppare le potenzialità artistiche degli allievi e a favorire la loro espressione nel teatro.

"Accogliamo questa collaborazione con grande entusiasmo – ha aggiunto l’assessora, Giulia Guelfi – siamo sicuri che offrirà molte opportunità ai nostri ragazzi". "Non credo nel destino ma se siamo qui, probabilmente c’è qualcosa - ha concluso il nuovo professore e artista, Edoardo Scalzini - Silvana dimostra che ha a cuore i propri ragazzi, la ringrazio per avermi inserito in questo organico e per la fiducia".

Andrea Martina Torre