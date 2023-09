Primo raduno di Harley Davidson a Casciana Terme: sabato a tutto gas!

Una giornata a tutto gas per Casciana Terme, dove sabato 23 settembre andrà in scena il primo Raduno Harley Davidson. Un’iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, il direttivo di Confcommercio Casciana Terme in collaborazione con il comitato Cascianese Commercianti, il patrocinio del Comune e la compartecipazione della Camera di Commercio. Appuntamento a partire dalle 10 per l’iscrizione in piazza Martiri della Libertà, dove fino alle 14.30 sarà possibile pranzare con piatti tipici del territorio. Alle 15 i bikers partiranno per il tour alla volta di Soiana, Morrona e Terricciola, per poi salire verso Chianni. Il tour prosegue da località Garetto verso Castellina Marittima, Pomaia, Pastina e Santa Luce, per poi rientrare verso Casciana Terme. La festa prosegue dalle 17.30: i motociclisti potranno far rombare le loro Harley nella gara di engine sound, con premi per i primi tre classificati, e dalle 19.30 fino a mezzanotte sarà possibile fermarsi a cena in piazza Martiri della Libertà. "Casciana Terme è un fiore all’occhiello della nostra Valdera, ed eventi di qualità come il raduno della Harley è un ottimo modo per farlo conoscere insieme al tessuto commerciale locale" dice il presidente dell’area vasta di Confcommercio Alessandro Simonelli. Il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli aggiunge: "la vera identità di questo territorio è la sua bellezza e come Confcommercio lavoriamo, anche grazie ad eventi di questo tipo, per valorizzarlo e farlo conoscere al massimo possibile".