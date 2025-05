"Primo locale che chiude per colpa del crimine"

PONTEDERA"Il primo locale che chiude per colpa della criminalità è il punto di non ritorno per la città". E’ la dura considerazione di Fratelli d’Italia con il capogruppo in consiglio comunale Matteo Bagnoli che parla anche di "drammatico spartiacque per Pontedera". La decisione dei titolari del Black Silk è stata resa nota ieri dal nostro giornale in un articolo nel quale si raccontava della violenta lite con aggressione a due giovani da parte di un gruppetto di stranieri, avvenuta sabato notte, con lancio di sedie, tavoli e bottiglie. La proprietà ha dichiarato a La Nazione che chiude il locale e riaprirà a settembre con un nuovo format.

"Questo è il punto di non ritorno – ribadisce Bagnoli – Il Black Silk non chiude per crisi economica, non chiude per mancanza di clienti, ma per le continue vessazioni e minacce legate alla criminalità diffusa, principalmente ad opera di gruppi di giovani stranieri, come avvenuto sabato scorso. È la dimostrazione plastica di come la sicurezza urbana non sia un tema secondario, ma il fondamento stesso della vivibilità cittadina. Vivibilità ormai venuta meno a Pontedera. I locali e le attività economiche sono un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio. Dove c’è vita, dove c’è movimento, è più difficile che attecchiscano degrado e criminalità. Ma se gli imprenditori, esasperati, iniziano a mollare, si innesca una spirale pericolosissima. Il rischio è che Pontedera diventi una città sempre più vuota, spenta, abbandonata".

"È sotto gli occhi di tutti – dice ancora l’esponente di Fratelli d’Italia – Da anni gli introiti delle attività commerciali calano. I cittadini, stanchi di vivere nella paura, preferiscono spostarsi altrove. Ma per il sindaco e la maggioranza tutto questo resta solo una ’questione di percezione’. Esprimiamo piena solidarietà ai titolari del Black Silk, vittime di una vergognosa resa dello Stato sul territorio. Presenteremo un pacchetto di proposte concrete per la sicurezza urbana".