Prevenire il tumore al seno, iniziative di Non più Sola in Valdera-Valdicecina L'associazione Non più Sola offre un ricco programma di appuntamenti dedicati all'informazione e alla condivisione sulla prevenzione del tumore al seno in Valdera e Valdicecina. Incontri, tavole rotonde, spettacoli teatrali per promuovere la consapevolezza.