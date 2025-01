Prestigioso incarico per Luca Macchi

Il pittore Luca Macchi, già vicepresidente, è il nuovo presidente della Classe di Pittura dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. In seguito alla scomparsa del professor Andrea Granchi, docente e artista molto conosciuto e stimato che ha lasciato un segno profondo nella vita culturale fiorentina e non solo, la Classe di Pittura dell’Accademia delle Arti del Disegno ha provveduto ad eleggere il nuovo presidente e il nuovo vicepresidente. I soci si sono riuniti nella sede dell’Accademia e hanno eletto presidente della il professor Luca Macchi e vice presidente il professor Rodolfo Ceccotti. L’Accademia, fondata nel 1563, conosciuta come l’Accademia più antica del mondo annovera tra i suoi soci artisti importanti della storia e del contemporaneo. Alla guida della Classe di Pittura nel corso del Novecento e in questi anni duemila si sono succeduti artisti come Primo Conti, Renzo Grazzini, Pietro Annigoni.