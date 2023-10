Premio Mazzinghi, vince Marcello Lippi

Pontedera, 23 settembre 2023 – E’ Marcello Lippi il vincitore della seconda edizione del premio "Alessandro Mazzinghi". Lo ha stabilito una apposita commissione che si è riunita nel pomeriggio di ieri e che ha scelto di assegnare al notissimo allenatore ed ex calciatore il premio in memoria del campione di pugilato pontederese, conferito, come da regolamento, "ad un atleta o ad un personaggio del mondo dello sport che si è particolarmente distinto per comportamenti virtuosi in ambito sportivo e nella società". Lippi (75 anni), che da allenatore di calcio ha condotto l’Italia al trionfo del mondiale nel 2006, che ha vinto, tra l’altro, 5 scudetti, una Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Uefa tutte con la Juventus, e che ha iniziato la sua carriera in panchina guidando il Pontedera (Serie C2 stagione 185-86), succede a Mario Cipollini. Unanime è stato il giudizio, espresso della commissione formata dalla famiglia Mazzinghi. da illustri giornalisti quali Dario Torromeo e Ugo Russo e dall’amministrazione comunale. Il tecnico di Viareggio, che ha concluso la sua carriera come commissario tecnico della nazionale cinese, sarà premiato sabato 7 ottobre nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Era.

Sarà quello il clou di una due giorni che Pontedera dedicherà al "suo" Sandro, scomparso nel 2020, e al quale verrà intitolata una piazza nel centro cittadino con una cerimonia in programma venerdì 6 ottobre, alle 12. Nella piazza - è il largo che si trova nella parte finale di via Gioacchino Rossini, adiacente a Piazza dei Teatro - oltre alla targa toponomastica sarà collocato anche un pannello biografico dedicato a Mazzinghi. La sera stessa al Teatro Era (Sala Cieslak, ore 21) si terrà uno spettacolo (ingresso libero). Quindi, sabato 7 ottobre, sempre nella stessa sala (ma alle 18,30) la consegna del premio a Lippi, mentre l’amministrazione comunale darà un un riconoscimento al Club Scherma Valdera di Pontedera per i successi e i risultati ottenuti.