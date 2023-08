Premio Maltinti a San Miniato: Tante Emozioni a Firenze

Tante emozioni nei giorni scorsi a Palazzo Vecchio con la consegna dei ricoscimenti per la prima edizione del premio dedicato a Mario Maltinti, anima della Folgore pallavolo di San Miniato per oltre 50 anni e patrocinato da Fipav nazionale, Fipav toscana e Comune di San Miniato. "Un bel momento di sport e vicinanza allo sport e al mondo della pallavolo che siamo molto contenti di aver ospitato a Palazzo Vecchio, proprio nei giorni in cui si sta svolgendo una kermesse importante come l’Eurovolley - ha detto l’assessore Guccione prima di consegnare i premi - Dietro lo sport ci sono valori importanti, studio, tenacia, spirito di squadra, abnegazione, e poi, come per le persone premiate oggi, molta attenzione per la formazione dei giovani. Firenze vuole essere sempre più città di sport, ne sono prova i tanti grandi eventi sportivi che abbiamo ospitato". Il premio, spiegano gli organizzatori, vuole essere un riconoscimento ad allenatori e dirigenti di pallavolo che hanno contribuito allo sviluppo della pallavolo giovanile, distinguendosi per competenza tecnica e attenzione ai valori umani, nel solco di quanto realizzato da Mario Maltinti nel corso della sua vita. Questi i vincitori delle quattro categorie: tra gli allenatori per il nazionale ha vinto Michele Zanin (Volley Treviso) e per il settore giovanile toscano Stefano Orti (Volley Livorno); tra i dirigenti invece Armando Monini (Volleyrò Casal dè Pazzi) si è aggiudicato il riconoscimento nazionale e Stefano Berlincioni (Cerretese Pallavolo) quello nazionale. La giuria ha anche deciso di assegnare due premi speciali a Rodolfo "Giobbe" Giovenzana, nella categoria dirigente di settore giovanile nazionale e a Luca Poggetti come allenatore di settore giovanile della Toscana.