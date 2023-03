Premi Quando lo sport entra in “consiglio“

Un pomeriggio di incontri e premiazioni quello di martedì scorso in municipio a Calcinaia con il sindaco, Cristiano Alderigi, l’assessore allo sport, Giulio Doveri, il vice sindaco, Flavio Tani e l’assessore alla cultura, Christian Ristori che hanno ricevuto in sala consiliare il wrestler calcinaiolo Marco ‘Stryke Hellwig’ Ingoglia e successivamente la squadra di freccette fornacettese della Bull In. E’ stato proprio il primo cittadino a consegnare un riconoscimento al merito sportivo all’istrionico lottatore Marco Ingoglia che ha varcato la soglia del palazzo Ccmunale con la maglietta del Beer Club e la cintura di campione della Wild Division della SIW in spalla. Titolo che il wrestler calcinaiolo ha conquistato nel main event che si è svolto a fine gennaio a Villa del Colle a Collesalvetti superando Blake e Nico Inverardi.

Nella pergamena dell’amministrazione comunale si plaude alla passione e alla dedizione mostrata da Marco Ingoglia nel praticare questo sport-spettacolo che richiede preparazione tecnica ed atletica oltre alla necessaria adrenalina e alla capacità di immedesimarsi nel personaggio che si interpreta sul ring. Successivamente sempre in sala consiliare è salita al gran completo la squadra della Bull In di Fornacette che è riuscita a conquistare alle finali nazionali Open Darts di Arezzo il titolo di campione della serie B, e quindi l’agognata promozione in serie A. Sara Bacci, Fabio Bocchicchio, Alessio Calvani, Yuri Carugi Giuseppe Dello Siesto e Alessio Giglione hanno ricevuto dalle mani del sindaco la pergamena di riconoscimento al merito sportivo che loda l’impegno e la volontà profusa dalla squadra fornacettese nella pratica di una disciplina in ascesa che gode di una crescente popolarità.