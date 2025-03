Pratelli e Guidi omaggiano. Modugno

FORCOLI

Esce domani, venerdì 14 marzo, Di Blu. Omaggio a Domenico Modugno, il nuovo album di Giulia Pratelli e Luca Guidi. Il disco nasce da un’idea di Giulia Pratelli, cantautrice di Forcoli, e passa attraverso l’esperienza dello spettacolo teatrale Blu, Dipinto (una produzione di Guascone Teatro) nel quale Guidi e Pratelli interpretano alcuni tra i brani più celebri dell’artista pugliese mentre Andrea Kaemmerle conduce gli spettatori in un percorso alla scoperta di rimbalzi dell’arte che influenza se stessa e le proprie evoluzioni. L’album si muove così su sonorità eteree e sospese, arricchite talvolta da suoni crudi. Resta in primo piano quel filo, invisibile ma sempre presente, che lega insieme la realtà e la fantasia, la cronaca e la favola, il giorno e la notte, la concretezza e il sogno. "La grandissima fascinazione nei confronti di Modugno viene da lontano: non ho mai smesso di ascoltarlo e guardare i suoi filmati con lo stupore della bambina – dice Giulia Pratelli –. Il suo mondo magico, a cavallo tra cielo e terra, sogno e realtà, è un territorio immenso in cui perdersi, riflettere, meravigliarsi, crescere e tornare a giocare, come abbiamo provato a fare io e Luca con questo disco". Guidi è chitarrista e cantautore livornese, Pratelli cantautrice di Forcoli. I due artisti collaborano da anni, essendo fondatori insieme a Giorgio Mannucci del progetto Come è profondo il mare, un concerto omaggio alla musica di Lucio Dalla. Nel tempo il sodalizio si è concretizzato vedendo Guidi come produttore dell’ep Tutti i santi, e portando poi alla realizzazione dello spettacolo teatrale Blu, dipinto in occasione del quale si sono confrontati per la prima volta con la musica di Modugno. Il disco sarà presentato il 21 marzo al The Cage di Livorno.